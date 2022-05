MN - Milan, la festa scudetto continua: oggi pomeriggio il giro per la città sul pullman scoperto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguirà nella giornata di oggi la festa scudetto del Milan. I campioni d'Italia, oggi pomeriggio dopo le 18, sfileranno anche a bordo di un pullman scoperto per le vie della città: i rossoneri partiranno da Casa Milan e arriveranno in Duomo. Ecco l'itinerario completo del tour: Piazza Gino Valle – Viale Traiano – Viale Scarampo – Viale Serra – Viale Certosa – Piazza Firenze – Corso Sempione – Via Canova – Viale Milton – Via Moliere – Viale Alemagna – Via Paleocapa – Piazzale Cadorna – Foro Buonaparte – Via Cusani – Via Broletto – Piazza Cordusio – Via Orefici – Piazza del Duomo.