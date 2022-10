MN - Milan, la probabile formazione contro la Dinamo: due ballottaggi, Rebic e Krunic favoriti

Fonte: Antonio Vitiello

In vista del match di domani contro la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli ha due dubbi di formazione, entrambi sulla trequarti: a destra sono infatti in ballottaggio per Ante Rebic e Junior Messias, con il croato favorito per partire dal primo minuto. In mezzo, invece, Rade Krunic è avanti su Charles De Ketelaere.

Questa la probabile formazione rossonera: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Rebic, Krunic, Leao, Giroud.