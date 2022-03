MN - Milan, le condizioni di Florenzi: ginocchio gonfio a causa di un sovraccarico di lavoro

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha annunciato in conferenza stampa che Alessandro Florenzi non sarà a disposizione per il match di domani contro la Turchia e quindi rientrerà subito a Mialnello. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il terzino rossonero ha un ginocchio gonfio a causa di un sovraccarico di lavoro. Non si tratterebbe di nulla di grave, al giocatore del Milan dovrebbe bastare solo un po' di riposo per risolvere il problema.