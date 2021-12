MN - Milan-Liverpool verso il tutto esaurito: previsti 5 milioni di incasso al botteghino

San Siro è pronto ad una grande serata: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il match di questa sera contro il Liverpool, valido per l'ultima giornata dei gironi di Champions League e decisiva per il passaggio del turno del Milan agli ottavi, al Meazza di Milano è previsto il tutto esaurito sugli spalti e circa 5 milioni di incasso al botteghino.