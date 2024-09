MN - Milan, Morata farà un provino nel riscaldamento: può partire titolare

vedi letture

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Alvaro Morata, alle prese con una borsite, farà un provino nel riscaldamento per testare le sue condizioni e vedere se potrà essere utilizzato dall’inizio o meno. Queste le parole di ieri di Paulo Fonseca sullo spagnolo: "Abbiamo il dubbio Morata per domani, una contusione in allenamento gli ha causato una borsite. Abbiamo questo dubbio, vediamo domani (oggi, ndr)".

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it

di Pietro Mazzara