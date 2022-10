MN - Milan, nessuna lesione sia per Diaz che per Dest. Domani la decisione per Zagabria

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i controlli clinici effettuati oggi hanno escluso lesioni sia per Brahim Diaz che per Dest, usciti malconci dalla sfida contro il Monza rispettivamente per una contrattura al gluteo e per un affaticamento muscolare. Domani, nel corso della rifinitura, Stefano Pioli deciderà se portali entrambi a Zagabria per la sfida contro la Dinamo; lo spagnolo ha qualche possibilità in più dell'americano.

