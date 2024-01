MN - Milan, niente di grave per Matteo Gabbia

Dopo essere rientrato in anticipo dal prestito al Villarreal e i pochi minuti nel finale del match di campionato in casa dell'Empoli, ieri in Coppa Italia contro l'Atalanta, Matteo Gabbia è tornato a giocare una partita da titolare con la maglia del Milan. Purtroppo però la sua partita è durata appena 38': dopo uno scontro in area di rigore con De Roon, infatti, il difensore rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo per una forte botta sul viso.

Per fortuna, secondo quanto appreso da Milannews.it, il problema di Gabbia non dovrebbe essere nulla di grave e quindi a Milanello sperano che possa essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la prossima gara di campionato contro la Roma in programma domenica alle 20.45 a San Siro.