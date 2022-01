MN - Milan, oggi niente esami per Ibra: verrà valutato giorno dopo giorno in vista del derby

Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi non sono previsti esami strumentali per Zlatan Ibrahimovic: il giocatore rossonero verrà valutato alla ripresa degli allenamenti a Milanello e nel corso dei giorni in vista del derby. L'attaccante svedese è uscito ieri al 28' di Milan-Juventus per un dolore, non acuto, al tendine d'Achille della gamba destra.