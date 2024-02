MN - Milan partito per Rennes senza Furlani e Scaroni: il motivo

Questo pomeriggio la squadra è partita alla volta di Rennes, dove domani sfiderà l'omonima squadra francese nel ritorno dei PlayOff di Europa League. I rossoneri stasera faranno il solito walkaround allo stadio, seguito dalla conferenza stampa di mister Stefano Pioli e Alessandro Florenzi.

Per la trasferta europea, apprende la redazione di MilanNews.it, non ci saranno né Giorgio Furlani e né Paolo Scaroni. Il CEO rossonero è impegnato in un viaggio d'affari in Middle East insieme a Gerry Cardinale, founder e managing partner di RedBird.

Cardinale domani sarà a Miami per partecipare ad un convegno sull'umanità e sulla tecnologia.

Il presidente del Milan invece, tra l'altro nominato da poco proprio da RedBird come responsabile del business internazionel del fondo, rimarrà a Milano dove domattina avrà un incontro con il sindaco Sala e l'Inter per quanto riguarda la possibile ristrutturazione di San Siro.

di Antonio Vitiello.