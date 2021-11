MN - Milan, per Giroud problema al flessore sinistro

Il numero 9 rossonero è uscito a metà ripresa di Atletico Madrid-Milan per un problema di natura muscolare, e arriva ora un primo aggiornamento sulle condizioni di Olivier Giroud. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il centravanti francese ha sofferto un problema al flessore sinistro. Nelle prossime ore verranno effettuati esami più approfonditi per avere informazioni in più sulla gravità della lesione e le tempistiche per il recupero.