MN - Milan-PSG, Chantegrelet: "I rossoneri vorranno invertire il trend negativo. San Siro li spingerà molto, non è uno stadio qualunque"

vedi letture

Questa sera a San Siro, ore 21, il Milan si gioca già una parte importante della stagione. Contro il Psg in Champions League, i rossoneri non possono più sbagliare dopo 0 vittorie e 0 gol fatti nelle prime tre giornate. La redazione di MilanNews.it, per presentare la super sfida, ha intervistato in esclusiva il collega Adrien Chantegrelet, corrispondente di Le Parisien per il club di Parigi. Le sue parole.

Quali fattori potrebbero propendere dalla parte del Milan, alla luce del periodo di difficoltà che stanno attraversando i rossoneri e della vittoria schiacciante dei parigini all’andata?

“Secondo me la voglia di invertire il recente trend negativo. Oltre al fatto che è l’ultima possibilità per potersi qualificare agli ottavi. In più, penso che San Siro spingerà molto il Milan e questo potrebbe creare grattacapi psicologicamente al Psg, perché non è uno stadio qualunque”.