MN - Milan, questa sera lo sbarco di Divock Origi a Milano

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi è atteso questa sera a Milano. Sarà lui il primo rinforzo del Milan in vista della prossima stagione: il centravanti belga, che non ha rinnovato con il Liverpool e che quindi arriverà in rossonero a costo zero, si sottoporrà domani alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.