MN - Milan, resistenza del Nancy per Bondo. Nuovo tentativo nei prossimi giorni

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, il Milan continua la trattativa per Warren Bondo. Per il centrocampista francese c'è da segnalare l'insistenza del Nancy che vorrebbe 1.5-2 milioni di euro per venderlo. I rossoneri potrebbero riprovare un nuovo assalto nei prossimi giorni. Il giovane giocatore francese, in particolare, va in scadenza nel 2022 e ha già un accordo con il Milan.

di Antonio Vitiello