MN - Milan, Roback arrivato alla Madonnina. Iniziano le visite per il nuovo acquisto

Emil Roback, attaccante classe 2003, è arrivato in questo momento alla clinica "La Madonnina" per svolgere le visite mediche. Lo svedese arriva dall'Hammarby e si aggregherà successivamente alla Primavera di mister Giunti. Operazione condotta dall'agente Luca Ariatti, che aveva già diretto il trasferimento di Lukas Bjorklund in rossonero.