MN - Milan, Scaroni assente per il derby con l'Inter: "Purtroppo non sarò a San Siro"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni non sarà presente a San Siro per il derby di sabato contro l'Inter. La conferma è arrivata dal diretto interessato che all'uscita dall'odierna Assemblea di Lega a Milano ha brevemente risposto ai cronisti presenti:

"Non andrò a vederlo, purtroppo non posso. Sarò via...", il laconico commento del numero uno rossonero.