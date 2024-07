MN - Milan, Simic e Romero non partono per Vienna

Tra poco il Milan partirà da Malpensa per raggiungere Vienna in vista della prima amichevole estiva in programma oggi alle 17.30 all'Allianz Stadion contro il Rapid Vienna. Secondo quanto appreso da Milannews.it, sull'aereo con a bordo la squadra rossonera non ci saranno Jan-Carlo Simic e Luka Romero, entrambi per motivi di mercato: il primo è vicino al trasferimento a titolo definitivo all'Anderlecht, mentre il secondo andrà in prestito con diritto di riscatto all'Alaves.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it