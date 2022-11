MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con i quasi cinque milioni di incasso da stadio per Milan-Salisburgo di Champions League (74.292 spettatori) di ieri sera, il club rossonero ha superato quota 30 milioni di euro per i ricavi ottenuti dal botteghino per le gare casalinghe nella stagione 2022/23: 33.281.554€ è la cifra esatta.

di Pietro Mazzara.