Nel sorteggio di Istanbul di domani, il Milan è inserito in prima fascia in quanto vincitore dello scudetto. I rossoneri non erano teste di serie dalla stagione 2012-13, quando per determinare le fasce del sorteggio - vincitori della Champions esclusi - veniva conteggiato il ranking Uefa.