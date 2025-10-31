MN - Milan, Tomori verso il forfait: contro la Roma spazio a De Winter in difesa

di Enrico Ferrazzi

Fikayo Tomori non si è allenato oggi in gruppo a Milanello, ma si è sottosto a delle cure al ginocchio dopo il problema fisico rimediato venerdì contro l'Atalanta (gli esami a cui si è sottoposto hanno comunque escluso lesioni). Dunque la sua presenza tra i convocati di Max Allegri per la gara di domenica contro la Roma a San Siro è fortemente in dubbio: per questo motivo, in vista della sfida contro i giallorossi di Gasperini, è sempre più probabile l'impiego dal primo minuto in difesa di Koni De Winter insieme ai "soliti" Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic

di Antonio Vitiello

