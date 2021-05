MN - Milan, Tonali non convocato a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro

Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Torino, non è presente Sandro Tonali che quindi non partirà con il resto della squadra rossonera per il capoluogo piemontese: il centrocampista non sarà a disposizione a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato ieri in allenamento a Milanello.