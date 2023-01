MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di Milannews.it, la sfida tra Milan e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma domani alle 21:00, sarà da record per questo punto della competizione per quanto riguarda la storia del Club rossonero: vi assisteranno, infatti, 60mila spettatori tra abbonati e paganti.