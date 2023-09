MN - Milan-Verona, posticipato alle 15.25 il calcio d'inizio

vedi letture

Il calcio d'inizio di Milan-Hellas Verona, gara valida per il quinto turno di Serie A, inizialmente previsto per le 15, è stato posticipato alle 15.25 a casua del maltempo. I giocatori usciranno in campo alle 15.10 per un riscaldamento supplementare, con rientro negli spogliatoi alle 15.20.