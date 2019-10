MN - Milanello, 6-0 alla Primavera nella partitella odierna

Lavoro in due gruppi per il Milan, con i giocatori impegnati dall'inizio che hanno svolto un lavoro di scarico mentre gli altri sono stati impiegati in una partitella in famiglia con la Primavera, terminata con il risultato di 6-0. In gol sono andati Castillejo (tripletta), Piatek, Rebic e Krunic. Domani la squadra godrà di un giorno di riposo mentre la ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì pomeriggio.