MN - Milanello, domani alle 14 la conferenza stampa di Pioli e Leao prima del Porto

Domani è la giornata di vigilia di Porto-Milan, match di Champions League in programma martedì sera alle 20.45. Il programma di domani a Milanello prevede la rifinitura al mattina, mentre alle 14 interverranno in conferenza stampa Stefano Pioli e Rafael Leao che risponderanno alle domande dei giornalisti in vista del match contro i portoghesi. Nel pomeriggio, poi, ci sarà la partenza della squadra per Oporto.