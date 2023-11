MN - Milanello, gli aggiornamenti su Bennacer, Pulisic e Kjaer. Per Tomori cambio tecnico

Ultimo aggiornamento da Milanello prima dei due giorni di riposo assegnati da mister Pioli alla squadra. Ismael Bennacer continua a lavorare per rientrare in gruppo: l'algerino ha svolto la prima parte dell'allenamento con la squadra, ma non ha preso parte all'amichevole con la Primavera di questa mattina. Si avvicinano al rientro anche Christian Pulisic e Simon Kjaer, che sono usciti dalla palestra e hanno lavorato in maniera personalizzata sul campo con corsa. Per Fikayo Tomori, invece, non c'è nulla di cui essere preoccupati: è uscito al 45' con l'Inghilterra per scelta tecnica