MN - Milanello: oltre a Morata anche Okafor oggi si è allenato in gruppo

Archiviata la brutta sconfitta di Torino, il Milan è tornato ad allenarsi in quel di Milanello per preparare la decisiva sfida di Champions League contro il Girona, in programma mercoledì sera a San Siro alle ore 21.00.

Dall'allenamento odierno arrivano novità importanti per Sergio Conceiçao. Oltre al rientro in gruppo di Alvaro Morata, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche Noah Okafor è tornato a lavorare insieme ai suoi compagni di squadra dopo le vicissitudini delle ultime settimane che l'hanno visto essere ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lipsia, salvo poi non superare le visite mediche con i tedeschi.

di PIetro Mazzara