Terminato il terzo turno di Champions League per i rossoneri, torna il campionato. Il Milan troverà il Bologna, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 23 ottobre alle 20.45. Nella giornata di venerdì, alle ore 14, Mister Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita proprio contro la squadra di Mihajlovic.