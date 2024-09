MN - Milosevic: "Pavlovic gioca con la stessa sicurezza che aveva al Partizan"

vedi letture

Strahinja Pavlovic è fin qui la vera nota positiva del Milan dopo le prime tre giornate di campionato. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato Savo Milosevic, vecchia conoscenza della Serie A che ha valorizzato proprio il centrale difensivo al Partizan, impiegandolo con continuità nonostante la giovane età. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Cosa le piace di più di Pavlovic? "Il carattere fortissimo, la grande personalità. Per lui un nuovo club o un nuovo paese non cambia nulla, gioca con la stessa sicurezza che aveva al Partizan. Ed esce dal campo sempre dopo aver dato il 120%, questa per me è una qualità enorme".