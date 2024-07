MN - Mirkovic su Pavlovic: "L'ho fatto esordire a 18 anni. Alla seconda partita già derby di Belgrado"

Strahinja Pavlovic è a un passo dal diventare un giocatore del Milan. Colpo per presente e per il futuro considerando la carta d'identità del serbo che ha solo 22 anni. Ma che ha già alle spalle molte partite da professionista. Già titolare a 18 anni, è stato lanciato in una delle grandi del calcio serbo come il Partizan, da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Zoran Mirkovic. Proprio il tecnico, ex giocatore di Atalanta e Juventus, ci parla del futuro centrale rossonero in esclusiva per MilanNews.it.

Zoran Mirkovic, che effetto le fa Pavlovic al Milan?

"È una buona cosa sia per lui e per il Milan. Ragazzo di grande talento, lo feci esordire che aveva 18 anni. Pensi che la sua seconda partita in assoluto è stata contro lo Stella Rossa, in trasferta. E ha giocato anche allora senza paura".

Che giocatore è?

"Ha la testa giusta, un carattere vincente. Ha un gran fisico, è forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e veloce".

Lo step in Italia è quello giusto?

"In Italia migliorerà sicuramente, perché il calcio italiano ti forma tatticamente. Sarà uno step importante per lui e anche per il bene della nazionale serba, che avrà un difensore più completo".