MN - Moncada rappresenterà il Milan nella cena di gala della Lega a Riyad

Ultima sera prima della Supercoppa Italiana: domani alle ore 20 italiane la prima semifinale che vedrà affrontarsi l'Inter e l'Atalanta. Il giorno dopo, venerdì 3 gennaio, alla stessa ora tocca al Milan contro la Juventus. Questa sera per celebrare la competizione e dare formalmente il via alle danze, la Lega di Serie A ha organizzato una cena di gala nel cuore di Riyad che ospiterà gli ospiti e tifosi vip giunti in Arabia Saudita come anche le delegazioni delle squadre coinvolte. In rappresentanza rossonera, come riportato dall'inviato di MilanNews.it presente sul campo, sarà Geoffrey Moncada.