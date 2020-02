MN - Monguzzi: "Locatelli con De Zerbi può maturare. Cutrone? L'Inghliterra gli è servita"

Riccardo Monguzzi, attuale allenatore della Berretti del Monza e che per anni è stato nel settore giovanile del Milan, ha commentato così i rossoneri che sono cresciuti nel vivaio rossonero: "Locatelli ha avuto una grande opportunità con De Zerbi, perché ha proseguito il percorso che aveva impostato nel settore giovanile e ha trovato in Roberto l’allenatore giusto per farlo maturare ulteriormente, oltre a quelli che ha avuto prima. Questa sua maturazione, avvenuta fuori dal Milan, conferma le qualità innate di Manuel. E anche Cutrone, che aveva fatto bene in prima squadra, adesso può essere un giocatore importante per la Fiorentina e penso che l’esperienza in Inghilterra gli sia servita per crescere ulteriormente”."