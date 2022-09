MN - Mpasinkatu presenta le caratteristiche tecnico-tattiche di Vranckx

MilanNews.it

Malù Mpasinkatu, noto operatore di mercato e direttore sportivo, conosce molto vicino Aster Vranckx, centrocampista acquistato dal Milan durante il calciomercato estivo e si è così espresso, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, sulle caratteristiche tecniche del belga: “Ha fisicità da vendere e una buona qualità del palleggio. Sa giostrare bene la palla e, tra le tante, è dotato anche di visione di gioco e un buon tiro dalla distanza. La cosa che maggiormente mi sorprese di lui è l’attitudine al lavoro. Può essere considerato un centrocampista box to box in grado di creare diverse situazioni vantaggiose”.