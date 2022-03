MN - Mutti: "Milan favorito ma Inter e Napoli non ti fanno stare tranquillo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Bortolo Mutti è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'allenatore ha detto la sua sulla corsa Scudetto, parlando prima di tutto dell'affidabilità del Milan (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "E’ l’unica squadra, fino a questo momento, che ha saputo conciliare continuità di rendimento e risultati e consistenza della proposta di gioco. Mi piace molto". Mutti ha poi espresso la sua considerazione sul considerare la squadra di Pioli in pole per la vittoria finale: "Favorita sì ma con delle varianti importanti. Avere come avversarie formazioni forti ed organizzate come Inter e Napoli non ti fa mai stare tranquillo. Sono duelli significativi che, probabilmente, arriveranno fino alla conclusione del campionato".