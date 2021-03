MN - Newson (Football LDN): "28 milioni sono pochi per Tomori, capisco perché Maldini voglia riscattarlo"

Adam Newson, giornalista inglese di Football London, è stato intervistato da MilanNews.it e ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori, inteso in Italia come elevato ma probabilmente meno oneroso rispetto al reale valore del calciatore: "In verità, penso che 28 milioni di euro siano pochi per Tomori. Ha solo 23 anni, è già un nazionale inglese e può solo migliorare con l'esperienza. Le sue prestazioni fin qui sono state impressionanti e capisco perché Maldini desideri riscattarlo. Credo inoltre che se Tomori restasse in rossonero e giocasse regolarmente ad un buon livello, tra un paio d'anni attirerebbe gli interessi della Premier League e così il Milan potrebbe venderlo ad una cifra molto più alta rispetto a quanto lo abbia pagato".