MN - Nicolini: "Una squadra come il Milan 25 infortuni dovrebbe averli in tutta la stagione, non in tre mesi"

L'infermeria del Milan, negli ultimi giorni, si sta - fortunatamente - svuotando: Kjaer e Leao vanno verso la convocazione tra Atalanta e Newcastle, Okafor punta a rientrare contro il Monza, mentre per gli altri (lungodegenti) si attendono i recuperi nel 2024. Stefano Pioli ha dichiarato di aver trovato delle migliorie al problema infortuni, probabilmente dopo aver analizzato le possibili cause di un numero così elevato di casi.

Per capirne un po' di più anche noi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakthar Donetsk, il quale ha risposto da esperto ad alcune domande che addetti ai lavori e tifosi rossoneri si pongono sul tema infortuni. È chiaro che, essendo un osservatore esterno a Milanello della situazione, non si possa dare una certezza sulle cause-conseguenze, ma solo una visione generale dedotta dagli episodi di questi mesi di stagione. Lo precisa, ad inizio intervista, lo stesso Nicolini:

"Analizzare dall'esterno non è semplice, perché non si sa esattamente come lavorino. Sicuramente 18 infortuni muscolari sono tantissimi, perché una squadra di alto livello come il Milan dovrebbe avere 25 problemi in tutta la stagione e non in tre mesi. È vero che nel calcio di oggi c'è una velocità di gioco e di esecuzione più alta rispetto al passato e che ci sono tanti possibili alibi, ma i numeri del Milan non sono da alibi. 25, tra l'altro, vuol dire che un giocatore è già ricaduto in un problema. Tanti lavorano tantissimo sulla forza. Per me, con questi ritmi, lo stretching è fondamentale: io lo consiglierei e, invece, non lo si considera più per aumentare elasticità e coordinazione e ridurre rischi di problemi".

