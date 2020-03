MN - Nicolodi: "Rangnick se gli passa qualcosa per la testa non se la tiene dentro"

Per conoscere meglio l'attuale Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull, Ralf Rangnick, la redazione di MilanNews.it ha contattato Pietro Nicolodi, commentatore di Sky Sport esperto di calcio tedesco: "Innanzitutto bisognerà vedere se Rangnick verrà per fare l'allenatore, il manager o entrambe le cose. Mi spiace per Boban, ma non è il tipo che sta lì a scaldare la poltrona. Poi è uno che dice sempre quello che pensa, quindi rischia sempre parecchio. Tra l'altro Rangnick è uguale, cioè se gli passa qualcosa per la testa non se la tiene dentro. E' molto tedesco, da questo punto di vista. Non è particolarmente diplomatico. Vedremo, se dovesse arrivare, come lavorerà con Gazidis, che ha già lavorato con Wenger all'Arsenal, che è alsaziano, quindi di mentalità tedesca".