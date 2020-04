MN - Nocerino: "Avere delle bandiere è un vantaggio, ma solo la dirigenza può risollevare una squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Antonio Nocerino ha parlato della tradizione delle bandiere al Milan.

Milan alla bandiere, se ne parla tanto ed è stato il trend degli ultimi anni. Crede che i rossoneri debbano proseguire con questa tradizione, anche per tramandare la storia rossonera, o è giusto affidarsi a figure esterne?

“Credo che avere figure che siano bandiere o persone che conoscono l’ambiente sia un vantaggio per qualsiasi società. Come ho già detto in passato, tuttavia, soltanto la dirigenza non può risollevare una squadra.”