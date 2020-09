MN - Nocerino su Tonali: "Mi piace tantissimo, è uno dei più forti in Italia"

tervenuto nella trasmissione Replay videorubrica di MilanNews.it in collaborazione con "Milan meeting Point", Antonio Nocerino ha parlato del neo acquisto rossonero Sandro Tonali: "Mi piace tantissimo, ha una serenità incredibile. Sono contento che il Milan abbia acquistato un giocatore del genere, e ora il Milan in squadra ha tanti italiani. E' uno dei centrocampisti più forti in Italia e spero possa diventare un punto fisso della Nazionale e del Milan. Deve godersi a massimo il Milan, siccome il Milan è una famiglia. Ancora oggi ho un rapporto con tutti i ragazzi che lavorano a Milanello e in sede. Quando te ne vai ti rendi conto di aver perso una cosa grande".