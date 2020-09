MN - Nocerino: "Vi racconto il mio trasferimento al Milan"

tervenuto nella trasmissione Replay videorubrica di MilanNews.it in collaborazione con "Milan meeting Point", Antonio Nocerino ha parlato del suo trasferimento al Milan: "Quando me ne parlavano non ci credevo. Io le trattative non le vivo, perché non ci credo fino a quando non vedo. Quando è successo mi chiama mio padre: "E tu non mi dici nulla?" e io ho risposto: "Guarda pa', fin quando non firmo non ci credo". Non ero felice, di più. Stavo andando in una squadra piena di campioni. Piano piano mi immaginavo al Milan ed ero felicissimo. Fosse stato per me non me ne sarei mai andato".