MN - Non ci sarà il corteo della Curva Sud a Roma. Settore ospiti sold out

Questa sera lo Stadio Olimpico registrerà un sold out che renderà la vita ancora più difficile al Milan che si presenta nella capitale per ribaltare o 0-1 dell'andata contro la Roma. I rossoneri, comuque, saranno sostenuti come sempre da un nutrito gruppo di sostenitori del Diavolo che hanno raggiunto e stanno raggiungendo la città eterna da tutta Italia. Il settore ospiti dell'impianto romano sarà infatti tutta esaurita: per un totale di circa 3.500 posti occupati.

Nonostante questo, come riportano gli inviati di MilanNews.it a Roma, non ci sarà il consueto corteo della Curva Sud nel pre partita e in avvicinamento allo stadio.

di Antonio Vitiello

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it