MN - Novellino: "I giocatori devono avere la responsabilità di fare di tutto per portare la squadra in Champions"

vedi letture

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Questo Milan può ambire alla Champions?

"Mancano ancora nove partite, le possibilità ci sono. Ma il Napoli è forte, non concederà nulla. I giocatori devono avere la responsabilità di fare di tutto per portare la squadra in Champions. Peccato per questa situazione che si è creata da inizio stagione".