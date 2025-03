MN - Novellino: "Non so spiegare le cause della crisi del Milan, serve fare una riflessione attenta su cosa si è sbagliato"

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Si aspettava un divario simile in campionato?

"Ovviamente no. Chiaro che il Milan abbia deluso, perché la rosa ha tanta qualità. Non so spiegare le cause, serve fare una riflessione attenta su cosa si è sbagliato".