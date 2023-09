MN - Nuovo stadio Milan: ecco perchè è stata scelta l'area San Francesco

Dopo aver accantonano il progetto del nuovo San Siro insieme all'Inter, il Milan ha deciso di muoversi da solo e alla fine ha individuato l'area San Francesco a San Donato Milanese per costruire il suo nuovo stadio di proprietà. Ecco i motivi per cui è stata scelta questa zona:

- Snodo infrastrutturale unico sul territorio Milanese (ferrovia, metro, autostrade)

- Area Urbanizzata con P.I.I. già approvato

- Vuoto urbano difficile da rigenerare

- Grande visibilità del sito