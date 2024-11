MN - Oddo su Fonseca: "Non puoi metterlo sulla graticola dopo poche partite..."

Il Milan ha espugnato il "Santiago Bernabeu", quindici anni dopo. Tre gol segnati come allora; una prova superlativa in un periodo non facilissimo, come allora. Un allenatore nuovo che cercava una quadra e che ha svoltato proprio a Madrid, come allora. Tra i protagonisti della serata del 2009 vi era Massimo Oddo, che ai microfoni di MilanNews.it racconta:

Il tecnico come nel derby ha risposto nuovamente alle critiche dei media

"Il problema non sono i media, è tutta l'Italia che è così. Queste pressioni non danneggiano solo il Milan in generale ma tutte le squadre. Non puoi mettere un allenatore sulla graticola dopo poche partite. Se il Milan ha scelto Fonseca è per le sue qualità ma le cose, per quanto un allenatore possa essere quanto bravo, non è detto che vadano sempre bene. L'allenatore ha il diritto di conoscere la squadra, di capirla".