MN - Oggi esami di controllo per l'entità dell'infortunio di Leao

vedi letture

Momento poco fortunato per il Milan sulla questione infortunati. Infatti Rafael Leao è stato costretto ieri sera ad abbandonare il campo durante il primo tempo del match contro il Verona per un problema muscolare: la prima diagnosi parla di un risentimento al flessore, ma nella giornata di oggi si saprà qualcosa di più sull'entità del suo infortunio. Come appreso dalla nostra redazione, verranno oggi effettuati gli esami per capire la reale entità dell'infortunio del portoghese.

Paulo Fonseca ha detto così nel post partita: "Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".

Di Antonio Vitiello