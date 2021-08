MN - Oggi nessun allenamento a Milanello: Pioli ha concesso un giorno di riposo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi non ci sarà alcuna sessione di allenamento a Milanello. Stefano Pioli ha, infatti, concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori dopo la vittoria in amichevole contro il Panathinaikos e la seduta post partita di ieri. Ripresa prevista per domani pomeriggio.

di Pietro Mazzara