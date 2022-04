MN - Oggi personalizzato per Bennacer, ma non preoccupa per Lazio-Milan

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, Ismael Bennacer ha svolto oggi lavoro personalizzato a Milanello come da programma. Si precisa che il giocatore non dovrebbe essere in dubbio per Lazio-Milan di domenica sera e che, anzi, il suo rientro in gruppo è previsto per la seduta di domani.

di Pietro Mazzara