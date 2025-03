MN - Oggi Thiaw regolarmente in gruppo dopo il virus intestinale di ieri

Dopo aver saltato la trasferta di ieri a Napoli per un virus intestinale accusato domenica pomeriggio, apprende la redazione di MilanNews.it che nella giornata odierna Malick Thiaw si è allenato regolarmente in gruppo.

Ieri sera a DAZN Conceiçao aveva detto: “Io da quando sono qua, da tre mesi più o meno, non ho mai trovato scuse per il poco tempo per lavorare. Oggi è successo veramente di tutto. Mi sono svegliato alle 7.30, c’era Loftus che stava male ed è andato in ospedale. Dopo questo mi hanno detto che Thiaw non poteva giocare perché ha vomitato, ha avuto qualcosa allo stomaco, intestinale. E ancora poco tempo dopo mi hanno detto che Leao sentiva un po’ di fatica alla coscia".

