MN - Omaggio a Kobe Bryant: applauso al minuto 24 di Milan-Torino

Un gesto semplice, ma che sarebbe di sicuro impatto. Allo scoccare del minuto 24 di Milan-Torino di domani, sarebbe bello se i tifosi presenti allo stadio si alzassero in piedi e tributassero un applauso lungo 60 secondi alla memoria di Kobe Bryant, scomparso ieri in un tragico incidente aereo dove ha perso la vita anche una delle sue figlie. Difficile chiedere alle due squadre di fermarsi in quel momento della gara e partecipare al momento, ma chi sarà sugli spalti, inizi a battere le mani in memoria di un grandissimo campione oltre che grande tifoso milanista. Questa è la nostra proposta, nella speranza che abbia un seguito.