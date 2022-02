MN - Ordine: "Ultimo anno di Ibra? La risposta del suo fisico sarà la decisione finale"

Franco Ordine è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), soffermandosi anche sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Sarà l'ultimo anno di Ibra? Nessuno di noi in questo momento è in grado di dirlo. Sarà la risposta del suo fisico a dare la chiave di lettura per la decisione finale, che spetta alla società. Se da qui a fine maggio Ibra avrà avuto un rendimento soddisfacente, bene. Se ne potrà discutere e parlare. Se continua questo problema al tallone d’Achille non ci si può convivere, è un problema che intacca il rendimento del giocatore. È evidente che il Milan ha bisogno di un centravanti di prospettiva".